Strage di Crans-Montana il fidanzato di una italiana ferita | L'ho vista bruciare intorno a noi l'inferno

Nella tragedia di Crans-Montana, una italiana rimasta ferita ha descritto l'incidente, affermando di aver visto il suo fidanzato bruciare e di aver assistito a scene di caos e panico. Eleonora è stata spinta dalla folla mentre cercava di mettersi in salvo, testimoniando la difficile situazione in cui sono stati coinvolti i sopravvissuti.

Strage di giovani nel rogo a Crans-Montana: 47 morti, 112 feriti. 6 italiani dispersi, 13 ricoverati - Tragedia in un locale del Canton Vallese svizzero per il flashover da candele e un petardo. lastampa.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: sono 19 gli italiani dispersi - Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal seminterrato, dando ... lanuovasardegna.it

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Media: “A Le Costellation ingresso consentito anche ai minorenni” x.com

