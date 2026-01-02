Emanuele Galeppini morto a Crans Montana l'annuncio della Federgolf Lo zio | Aspettiamo l'esame del DNA
La Federgolf ha annunciato la morte di Emanuele Galeppini, il 17enne golfista italiano coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Lo zio ha riferito che si attende l’esito dell’esame del DNA per confermare l’identità. Questa perdita rappresenta un momento triste per il mondo dello sport italiano, che si unisce nel dolore per la scomparsa del giovane talento.
Il 17enne golfista Emanuele Galeppini sarebbe la prima vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana. L'annuncio della morte arriva dalla Federgolf ma la famiglia attende la conferma ufficiale del DNA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
