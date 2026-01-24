L’ironia irresistibile di French Response un account X della diplomazia francese

French Response, un account ufficiale della diplomazia francese su X, si distingue per la sua ironia sottile e arguta. Dal 2026, questa piattaforma offre una risposta efficace e misurata a commenti e provocazioni, mantenendo un tono professionale e sobrio. In un contesto di sempre maggiori dialoghi digitali tra nazioni, French Response rappresenta un esempio di comunicazione diplomatica moderna, equilibrata e rispettosa, senza rinunciare a un tocco di spirito.

Il paradosso dell'oggetto "sbagliato". Dagli occhiali di Macron alla tuta di Maduro, fino ai guanti di Sanders Parigi. E' il 10 gennaio 2026 e sul suo social X, Elon Musk pubblica l'ennesimo post incendiario: "Perché il governo britannico è fascista?". Il giorno dopo, un account con soli 37 mila follower, French Response, pubblica una foto risalente al 20 gennaio 2025 in cui il patron di Space X sembra fare un saluto nazista. Dietro quel post, che ha raccolto rapidamente 8 milioni di like, non si celava un utente qualsiasi, bensì il ministero degli Esteri francese. "Dinanzi alla brutalizzazione dello spazio informativo e alla moltiplicazione degli attacchi nei nostri confronti sui social, lo scorso settembre abbiamo deciso col ministro (Jean-Noël Barrot, ndr) di lanciare un account ufficiale per difendere la Francia e promuovere allo stesso tempo la sua azione diplomatica, ma adattando il linguaggio alla piattaforma in cui ci troviamo.

