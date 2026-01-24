L' ex guardia del corpo di Genovese muore in un incidente stradale a Milano

Stamattina a Milano, alle 5.15, si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita Simone Bonino, 45 anni. Ex guardia del corpo di Alberto Genovese, Bonino era noto nel settore e aveva avuto un ruolo di rilievo nel passato legato all'imprenditore condannato per reati di violenza. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sua figura e sulle circostanze che lo hanno coinvolto.

In un incidente stradale avvenuto stamani a Milano intorno alle 5.15 ha perso la vita Simone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, l'imprenditore condannato per le violenze e gli abusi di Terrazza sentimento. Sarebbe stato lui a fare da guardia fuori dalla camera da letto mentre Genovese si intratteneva con le ragazze che poi denunciarono gli abusi. L'incidente mortale. Siamo in Corso Sempione, nel capoluogo milanese. Un compattatore dell'Amsa (l'azienda che si occupa di rifiuti urbani) procede in direzione Arco della Pace. All'incrocio con via Emanuele Filiberto da destra sopraggiunge una Bmw nera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ex guardia del corpo di Genovese muore in un incidente stradale a Milano Simone Bonino morto in incidente con camion dei rifiuti a Milano, è l'ex guardia del corpo di Alberto GenoveseSimone Bonino, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è deceduto in un incidente stradale a Milano. Leggi anche: Torre del Greco: poliziotto muore in un incidente stradale con la volante, ferito un collega Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Malawi, scoppia la contesa legale sui cani da guardia presidenziali; Muore l'ex guardia del corpo di Hashim Thaçi; Minneapolis, ancora proteste. Walz mobilita la Guardia Nazionale; Perquisizioni alla Regione Puglia e all’Università del Salento: indagine sui fondi alla società…. L'ex guardia del corpo di Genovese muore in un incidente stradale a MilanoL'auto su cui viaggiava Simone Bonino, 45 anni, è stata centrata da un compattatore dei rifiuti in Corso Sempione ... msn.com Milano, scontro fra un'auto e un mezzo Amsa: morto ex guardia del corpo di 45 anniTragedia all'alba in corso Sempione, a Milano, all'altezza dell'incrocio con via Emanuele Filiberto. Un camion per la raccolta rifiuti dell'Amsa si è scontrato con un Suv. Morto l'uomo al volante dell ... msn.com Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.