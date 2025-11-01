Torre del Greco | poliziotto muore in un incidente stradale con la volante ferito un collega
Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, ma non si esclude che la volante fosse impegnata in un inseguimento L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un'altra auto, probabilment - facebook.com Vai su Facebook
