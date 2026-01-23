Ticket emessi per prestazioni esenti da pagamento | Ausl ammette l' errore ma potrei non essere l' unico

Recentemente si torna a discutere di ticket sanitari esenti da pagamento. Dopo i casi di cittadini romagnoli che hanno ricevuto avvisi di pagamento per prestazioni svolte anni prima, e di richieste duplicate, l’Ausl ha ammesso un errore. Tuttavia, resta da capire se ci siano altre situazioni analoghe e quali siano le responsabilità. La questione evidenzia l’importanza di un sistema trasparente e affidabile nella gestione delle prestazioni sanitarie.

