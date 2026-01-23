Ticket emessi per prestazioni esenti da pagamento | Ausl ammette l' errore ma potrei non essere l' unico
Recentemente si torna a discutere di ticket sanitari esenti da pagamento. Dopo i casi di cittadini romagnoli che hanno ricevuto avvisi di pagamento per prestazioni svolte anni prima, e di richieste duplicate, l’Ausl ha ammesso un errore. Tuttavia, resta da capire se ci siano altre situazioni analoghe e quali siano le responsabilità. La questione evidenzia l’importanza di un sistema trasparente e affidabile nella gestione delle prestazioni sanitarie.
Si torna ancora a parlare di ticket sanitari. Dopo il caso emerso in estate di migliaia di cittadini romagnoli che hanno ricevuto avvisi di pagamento per prestazioni sanitarie risalenti ad anni prima, seguito poi dalla vicenda di richieste di pagamento inviate due volte, portata all'attenzione da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
