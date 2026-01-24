Lepri | Sarà una partita sporca e tosta La Pianese va sempre a duemila all’ora

Tomas Lepri si prepara alla sfida contro la Pianese al Riviera delle Palme, dopo aver affrontato con successo il recente impegno con il Forlì. La partita si preannuncia intensa, con la Pianese nota per il suo atteggiamento aggressivo e un ritmo elevato. La squadra è determinata a affrontare questa sfida con concentrazione e determinazione, cercando di ottenere un risultato positivo in un incontro che si prevede equilibrato e combattuto.

SAN BENEDETTO "Non vedo l’ora di giocare contro la Pianese al Riviera delle Palme ". Tomas Lepri è pronto, dopo la positiva prestazione con il Forlì a scendere in campo contro l’undici toscano. E lo dice chiaramente ai microfoni della Nuova Riviera nel corso del magazine Venerdì Samb. "Sarà – afferma il centrale rossoblù – una partita sporca, tosta. La Pianese va a duemila all’ora e scende in campo sempre spinta da grandi motivazioni. Dobbiamo ambientarci subito al match come abbiamo fatto a Forlì. Solo così possiamo conquistare un altro risultato positivo". Fondamentale sarà anche la spinta dei tifosi rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

