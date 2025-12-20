La Pianese si concentra sull’ostacolo Ternana Amey | Partita tosta ma noi vogliamo vincerla

È la vigilia del difficile impegno contro la Ternana per una Pianese che però vuole proseguire nella sua striscia positiva e scalare altre posizioni in classifica. A parlare dopo l’allenamento di ieri il difensore bianconero Wisdom Amey (nella foto), il secondo più giovane calciatore ad aver esordito in serie (col Bologna) e recuperato da miste Birindelli dopo qualche problema fisico. "Sto bene, sono rientrato da un infortunio qualche settimana fa. Ora ho ripreso ad allenarmi con la squadra, mi sto allenando bene e mi sento bene, quindi sono contento". Parte così Amey, difensore centrale della Pianese e della nazionale azzurra Under 20, nel tracciare il bilancio sul suo momento di forma attuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

