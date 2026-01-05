Il post-partita Cristiano è contento | Bravi ad adattarci a una partita sporca Ora la Coppa Italia

La Pistoiese apre il 2024 con una vittoria in trasferta contro l’Imolese, sotto la guida di Cristiano Lucarelli alla sua seconda partita sulla panchina arancione. Il tecnico ha commentato la prestazione dei suoi, evidenziando l’adattamento ai ritmi di una gara difficile e fisica. Ora, la squadra si concentra sulla Coppa Italia, con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione.

La Pistoiese inizia il nuovo anno solare con una vittoria di misura sul campo dell’ Imolese. Una vittoria che, per il tecnico Cristiano Lucarelli, arriva al debutto (il secondo) sulla panchina arancione. "Ho fatto le congratulazioni alla squadra per il modo in cui si è adattata alla partita – ha detto l’allenatore arancione –. Sapevamo che sarebbe stata una gara sporca, con tante incognite e contro una formazione desiderosa di fare punti. L’Imolese ci ha messo a dura prova sul piano fisico, ma siamo stati bravi a tenere botta. Quando si vincono partite così vuol dire che si è una squadra vera. La finalizzazione però è da migliorare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

