Legari via al processo contro Oliva Scontro sulla foto ritoccata con l’IA

Legari ha avviato un procedimento legale contro Oliva, incentrato su una fotografia modificata tramite intelligenza artificiale. La disputa riguarda l’autenticità dell’immagine e le implicazioni sulla presunta vittima. La questione evidenzia come l’uso di tecnologie avanzate possa influenzare i procedimenti giudiziari, sollevando dubbi sulla validità delle prove digitali e sulla necessità di criteri chiari per la loro interpretazione in ambito legale.

"Un processo indiziario per eccellenza: non c’è prova diretta del coinvolgimento dell’imputato nel delitto e, soprattutto, che la persona offesa sia effettivamente deceduta, non essendo mai stato rinvenuto il corpo". E’ di questa convinzione la difesa di Alex Oliva, il 39enne sassolese accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione a seguito della scomparsa dell’imprenditore Salvatore Legari, originario di Brindisi, sparito in circostanze misteriose da Lesignana nel luglio del 2023. Ieri mattina si è svolta la prima udienza di fronte alla corte d’Assise: il giudice ha rigettato la richiesta della difesa – avvocati Edoardo Salsi e Luca Brezigar – di rito abbreviato condizionato ad una consulenza, in incidente probatorio e di carattere antropometrico circa la ricostruzione del transito del furgone della vittima, al volante del quale – secondo la perizia in questione – c’era proprio l’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

