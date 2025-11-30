Caso Legari | Oliva imputato per omicidio
Inizierà il prossimo 23 gennaio il processo contro Alex Oliva, il 39enne sassolese accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione a seguito della scomparsa in circostanze misteriose dell’imprenditore Salvatore Legari, originario di Brindisi, ma che a lungo aveva vissuto anche nel reggiano, di cui si sono perse le tracce da Lesignana il 13 luglio del 2023. Infatti il giudice, venerdì mattina ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputato e la prima udienza di fronte alla corte d’Assise è fissata per il 23 gennaio appunto. Il corpo dell’imprenditore non è mai stato trovato – nonostante le ripetute ricerche – ma, secondo la procura sarebbero numerosi gli indizi di colpevolezza a carico di Oliva, in carcere dopo l’arresto eseguito dai carabinieri su ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
