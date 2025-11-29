Caso Legari Alex Oliva a processo il 23 gennaio
Modena 29 novembre 2025 – Andrà a processo il prossimo 23 gennaio Alex Oliva, 39enne di Sassuolo, con le ipotesi di reato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione in relazione alla scomparsa dell’imprenditore Salvatore Legari, originario della Puglia, di cui non si hanno più notizie dal luglio del 2023. Oliva, che si è sempre professato innocente ed attualmente si trova in cercere, è stato infatti rinviato a giudizio. Legari stava eseguendo dei lavori a Modena nell’abitazione di Oliva nel periodo in cui scomparve. L’ipotesi è che alla base dell’omicidio possa esserci un debito di ventimila per i lavori che l’imprenditore stava svolgendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
