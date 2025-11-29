Caso Legari Alex Oliva a processo il 23 gennaio

Ilrestodelcarlino.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena 29 novembre 2025 – Andrà a processo il prossimo 23 gennaio Alex Oliva, 39enne di Sassuolo, con le ipotesi di reato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione in relazione alla scomparsa dell’imprenditore Salvatore Legari, originario della Puglia, di cui non si hanno più notizie dal luglio del 2023. Oliva, che si è sempre professato innocente ed attualmente si trova in cercere, è stato infatti rinviato a giudizio. Legari stava eseguendo dei lavori a Modena nell’abitazione di Oliva nel periodo in cui scomparve. L’ipotesi è che alla base dell’omicidio possa esserci un debito di ventimila per i lavori che l’imprenditore stava svolgendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caso legari alex oliva a processo il 23 gennaio

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Legari, Alex Oliva a processo il 23 gennaio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

caso legari alex olivaScomparsa di Salvatore Legari, rinviato a giudizio Alex Oliva - Il 39enne sassolese è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Scrive rainews.it

CASO LEGARI, OLIVA RINVIATO A GIUDIZIO. A GENNAIO IL DIBATTIMENTO - E’ stato rinviato a giudizio, Alex Oliva, l’unico indagato nel caso di Salvatore Legari, l’imprenditore sparito nel 2023 e ancora oggi non ritrovato. Lo riporta tvqui.it

caso legari alex olivaBrindisino scomparso in Emilia: a gennaio comincia il processo per omicidio - Durante l'udienza preliminare rigettata la richiesta della difesa di incidente probatorio sulla perizia antropometrica: "Il nost ... Si legge su brindisireport.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Legari Alex Oliva