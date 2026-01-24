Lecce-Lazio 0-0 tanta noia e poche emozioni

Il match tra Lecce e Lazio si è concluso con un risultato di 0-0 allo stadio Via del Mare. La partita è stata caratterizzata da poche occasioni da rete e un ritmo lento, con entrambe le squadre che hanno mostrato un gioco poco incisivo. Il nervosismo ha prevalso in campo, mentre i padroni di casa hanno cercato di imporre il proprio ritmo senza riuscire a trovare il guizzo vincente.

AGI - Pareggio a reti bianche al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Poche emozioni e tanto nervosismo in Salento, con gli uomini di Di Francesco, spinti dal pubblico di casa, più propositivi rispetto ai biancocelesti di Sarri, praticamente mai pericolosi dalle parti di Falcone. Un solo squillo di Dia, fermato prontamente da Falcone, e una traversa di Ramadani nel primo tempo le principali occasioni di un match avaro di spettacolo e trame offensive. Buon punto per il Lecce, che muove la classifica e stacca la Fiorentina, salendo in 17esima piazza con 18 punti. La Lazio che resta ferma in nona posizione con 29 punti, a -10 dal sesto posto della Juventus e con la possibilità di essere agganciata dall' Udinese, decima e impegnata a Verona lunedì sera. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lecce-Lazio 0-0, tanta noia e poche emozioni Leggi anche: Lazio-Lecce, Camarda delude ancora. Il Ds Trinchera: “Ha regalato emozioni in U21, ore deve darle a noi” LIVE Alle 20:45 Lecce-Lazio: il Lecce si affida a Gandelman, la Lazio recupera Basic e VecinoAlle 20:45 si gioca Lecce-Lazio, un confronto che vede il Lecce affidarsi a Gandelman mentre la Lazio recupera Basic e Vecino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Gli highlights di Lecce-Lazio 0-0; Serie A Enilive | Lecce-Lazio, i numeri in casa dei salentini; Lecce-Lazio: serve vincere; Lecce Lazio, ? la partita numero 700 dei giallorossi in serie A. Più Lecce che Lazio, ma con pochissime palle-gol: al Via del Mare finisce 0-0Dopo quattro sconfitte consecutive, il Lecce torna a muovere la classifica, ottenendo un punto in casa contro la Lazio. Non il risultato pieno, ma un. tuttomercatoweb.com La Lazio di Sarri non punge e la svolta non arriva: solo 0-0 a LecceUna traversa per i giallorossi di Di Francesco nel primo tempo, al Via del Mare un pari senza acuti biancocelesti ... tuttosport.com Serie A, Lecce-Lazio 0-0: i salentini fuori dalla zona retrocessione Fiorentina-Cagliari 1-2: la Viola lascia a casa 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. Como-Torino 6-0 Ieri Inter-Pisa 6-2 Domani i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan Segui la cronaca t - facebook.com facebook We have kick-off in #Lecce vs. #Lazio ! #LecceLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.