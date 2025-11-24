Lazio-Lecce Camarda delude ancora Il Ds Trinchera | Ha regalato emozioni in U21 ore deve darle a noi
Francesco Camarda, talento classe 2008 del Milan in prestito al Lecce, brilla con l'Italia U21 ma fatica in Serie A. Il Ds giallorosso Trinchera, nel prepartita contro la Lazio, ha sottolineato che ora deve emozionare anche il Lecce. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
