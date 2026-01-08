Ecco le pagelle della Fiorentina: Fagioli si distingue per la sua qualità, Gud è efficace in fase offensiva, mentre Comuzzo ha commesso alcuni errori. La squadra si presenta in equilibrio, ma il pareggio contro la Lazio all’Olimpico lascia aperta la riflessione sulla prestazione complessiva. Una partita che evidenzia le potenzialità e le criticità dei viola, in un momento di continui aggiustamenti tecnici.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Non bastano i gol di Gosens e Gud per i Viola finisce in pareggio all’Olimpico contro la Lazio. Ecco le pagelle: De Gea 7 - Bene con il piedone su Basicin avvio. Cataldi lo ‘buca’, ma che se lo ritrova davanti. Il miracolo vero è nella ripresa quando ‘segna un gol’ togliendo di puro istinto la gioia del gol a Gila. Nulla può sul rigore di Pedro. Dodo 6 - Un po’ meglio rispetto alle ultime prestazioni anche se ancora è lontano parente della saetta verdeoro della passata stagione. Limita le sue sortite anche perché dalle sue parti transita Zaccagni e deve stare basso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, le pagelle: Fagioli illumina, Gud è concreto e Comuzzo spreca tutto

Leggi anche: Fiorentina, Gud e Fagioli sotto esame: serve un cambio di passo per restare in Viola

Leggi anche: Inter-Fiorentina, le pagelle: Calha, due magie da 7,5. Comuzzo annaspa, 4,5

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fiorentina, le pagelle: Fagioli illumina, Gud è concreto e Comuzzo spreca tutto; Pagelle - Fagioli illumina, Gosens torna e colpisce. Gud di ghiaccio, disastro Comuzzo.

Fiorentina, le pagelle: Fagioli illumina, Gud è concreto e Comuzzo spreca tutto - Il miracolo vero è nella ripresa quando ‘segna un gol’ togliendo di puro istinto la gioia del gol a ... msn.com