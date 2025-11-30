Fiorentina le pagelle | De Gea è il migliore Dodo e Fagioli steccano ancora

Bergamo, 30 novembre 2025 – Atalanta-Fiorentina, le pagelle viola. De Gea 7 - Se il migliore in campo è il portiere, si capisce subito quale sia stato l'andamento della gara. Sicuro su Scamacca e pronto sulla velenosa di De Katelaere, replicando poco dopo l'intervento più difficile su Zappacosta e poi sul solito De Katelaere. Si arrende sul traversone più improbabile di Kossounou che si trasforma in un eurogol. Può poco su Lookman, chiudendo quindi il varco a De Roon, con un riflesso dei suoi. Pongracic 5 - Il cliente è di quelli scomodissimi visto che da quelle parti insiste Lookman. Non riesce proprio a incidere ed è spesso nervoso, segno di una non tranquillità di fondo che lo porta fuorigiri.

