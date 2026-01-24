Le lacrime di Giovanni Franzoni per Matteo Franzoso | L' anno scorso eravamo qui in camera insieme

Giovanni Franzoni ha condiviso emozioni profonde ricordando Matteo Franzoso, con cui aveva vissuto momenti importanti lo scorso anno. Durante la gara sulla Streif, ha mostrato il suo stato d’animo nel pianto sul podio, evidenziando come quella giornata fosse speciale e ricca di significato, soprattutto per il legame con il compagno scomparso. Un gesto di commozione che testimonia la forza del ricordo e dell’amicizia nel mondo dello sci alpino.

Le lacrime, il pensiero all'amico che non c'è più. La storica vittoria di Franzoni in libera sulla mitica Streif si accompagna al ricordo di Matteo Franzoso, morto a settembre in Cile, a seguito di una caduta durante un allenamento. Giovanni gli aveva dedicato, il suo primo podio, e ora il pensiero torna a lui, dopo la sua vittoria più bella. "È stata una giornata un po' speciale, in partenza avevo in mente Matteo perché l'anno scorso condividevamo la stessa camera ed era la mia prima volta qui". Alla Gazzetta raccontava: "Franz è sempre stato la mia spalla principale, quando sono entrato in squadra ero il più giovane e non conoscendo quasi nessuno è stato la persona a cui mi sono appoggiato per anni, perché mi dava una serenità emotiva incredibile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giovanni Franzoni piange dopo il trionfo storico sulla Streif: “L’anno scorso ero con Matteo Franzoso”Giovanni Franzoni, dopo il suo storico successo sulla pista Streif di Wengen, ha condiviso alcune riflessioni.

Chi è Giovanni Franzoni, l'azzurro che ha vinto la discesa a Kitzbühel: le lacrime per Matteo FranzosoGiovanni Franzoni, sciatore italiano, si è affermato nel mondo dello sci alpino con la vittoria sulla celebre pista di Kitzbühel.

Sci, Giovanni Franzoni trionfa nella discesa di Kitzbuhel

