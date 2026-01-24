Le recenti epurazioni nell'esercito cinese hanno interessato anche Zhang Youxia, il generale di grado più alto e numero due dopo Xi Jinping. Questa operazione rappresenta il punto più alto di una campagna volta a riorganizzare e consolidare il controllo sulla leadership militare, segnando un momento significativo nel processo di riforma e purga delle alte cariche dell'esercito cinese.

Cioè Zhang Youxia, secondo in comando dopo Xi Jinping: è il culmine di una campagna che ha azzerato la dirigenza dell'esercito Il ministero della Difesa cinese ha messo sotto indagine e rimosso il generale Zhang Youxia, che in quanto vicepresidente della Commissione militare centrale era il secondo in comando dell’esercito dopo il presidente Xi Jinping. La sua rimozione è l’ultimo sviluppo delle estesissime epurazioni a cui Xi sta sottoponendo le forze armate. La Commissione è l’organo direttivo dell’esercito e insieme a Zhang è stato indagato anche un altro generale, Liu Zhenli, come lui per presunte violazioni disciplinari su cui non si hanno dettagli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le epurazioni dell’esercito cinese sono arrivate fino al generale più alto in grado

Leggi anche: Israele, arrestata l’ex procuratrice generale dell’esercito

Leggi anche: Tra Xi e Trump c’è di mezzo Alibaba: un rapporto segreto svela lo spionaggio dell’e-commerce cinese sull’esercito americano

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parata Militare Cinese 2025 | Video Integrale in Italiano

Argomenti discussi: Cina, sotto indagine il numero uno dei militari Zhang Youxia.

Le epurazioni dell’esercito cinese sono arrivate fino al generale più alto in gradoCioè al generale Zhang Youxia, secondo in comando dopo Xi Jinping: è il culmine di una campagna che ha azzerato la dirigenza dell'esercito ... ilpost.it

Commissione avanzamento dell’Esercito: i Colonnelli e Generali promossiLe ultime promozioni dell’Esercito Italiano (con decorrenza gennaio 2026) tracciano una linea chiara: comando sul terreno, missioni operative e provenienza da ... infodifesa.it