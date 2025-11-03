Israele arrestata l’ex procuratrice generale dell’esercito
L’ex procuratrice generale dell’esercito israeliano, Yifat Tomer-Yeroushalmi, è stata arrestata nell’ambito di un’inchiesta sulla diffusione di un video che mostrava gravi abusi nei confronti di un detenuto palestinese nel 2024. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
