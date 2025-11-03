Israele arrestata l’ex procuratrice generale dell’esercito

Internazionale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex procuratrice generale dellesercito israeliano, Yifat Tomer-Yeroushalmi, è stata arrestata nell’ambito di un’inchiesta sulla diffusione di un video che mostrava gravi abusi nei confronti di un detenuto palestinese nel 2024. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

israele arrestata l8217ex procuratrice generale dell8217esercito

© Internazionale.it - Israele, arrestata l’ex procuratrice generale dell’esercito

Approfondisci con queste news

Arrestata in Israele l’ex procuratrice militare che denunciò le torture sui prigionieri palestinesi: accusata di “ostruzione alla giustizia” - I crimini compiuti dall’esercito israeliano a Gaza nascosti in infinite quanto inconcludenti “indagini interne”, così come le collusioni tra i militari e i coloni in Cisgiordania, ma il pugno durissim ... Riporta msn.com

Israele, il video degli abusi su un detenuto palestinese: la scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza - Le riprese di sorveglianza trasmesse dal canale israeliano Channel 12 hanno mostrato alcuni soldati israeliani che aggredivano sessualmente un prigioniero palestinese nel centro di detenzione di Sde T ... video.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Israele Arrestata L8217ex Procuratrice