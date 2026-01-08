Con l’Ia alla ricerca di tumori | ecco l’ultima frontiera hi-tech della Cina

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in campo medico rappresenta una delle più recenti innovazioni tecnologiche in Cina. Questa tecnologia mira a migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di patologie complesse, come i tumori. Grazie all’IA, le procedure diagnostiche sono sempre più precise e tempestive, aprendo nuove prospettive per la lotta contro le malattie più aggressive.

Utilizzare l' intelligenza artificiale (Ia) in ambito medico per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di patologie complesse. È quello che sta succedendo in Cina, dove lo sviluppo tecnologico ha fatto passi da gigante ed è stato implementato in ogni settore. Compreso quello sanitario. Nello specifico, gli ospedali cinesi impiegano l'Ia per individuare in tempo potenziali tumori mortali che possono sfuggire anche all'occhio di medici esperti, consentendo così di intervenire sui pazienti prima che sia troppo tardi. In che modo? Sviluppando strumenti integrati con l'Intelligenza artificiale capaci di riconoscere il cancro attraverso le comuni scansioni Tac.

