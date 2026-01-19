Via Faentina resta chiusa in entrambi i sensi di marcia un' altra settimana

Via Faentina rimarrà chiusa in entrambe le direzioni fino a lunedì 26 gennaio, per consentire i lavori in corso e garantire la sicurezza. La chiusura interessa il tratto tra via Salviati e via della Polveriera, in località Pian del Mugnone. La riapertura è prevista per il prossimo lunedì, quando il traffico riprenderà regolarmente. Si consiglia di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Frana a Pian del Mugnone: la Faentina resta chiusa. Non si sa fino a quando (video)

A causa di una frana a Pian del Mugnone, la strada Faentina rimane chiusa fino a nuovo avviso. I rilievi in corso mirano a mappare la morfologia dell’area, in particolare della vecchia cava sotto Fontelucente, dove si è verificato il crollo di un masso. La situazione resta sotto monitoraggio per garantire la sicurezza e valutare eventuali interventi necessari.

Via Faentina chiusa per frana, evacuate 5 persone

Via Faentina è stata temporaneamente chiusa a causa di una frana, con cinque persone evacuate in sicurezza. La strada, nel territorio di Fiesole, rimane interdetta al traffico per consentire i lavori di verifica e messa in sicurezza. La situazione ha causato disagi alla circolazione, soprattutto nel primo giorno di rientro dalle vacanze natalizie. La protezione civile monitora l’area e fornisce aggiornamenti sulla riapertura.

