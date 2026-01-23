Nuovo autovelox in arrivo sulla Provinciale | multe in entrambi sensi di marcia

Un nuovo autovelox sarà installato sulla Provinciale Goitese tra Cavriana e Guidizzolo, nel Mantovano. Il dispositivo monitorerà la velocità in entrambi i sensi di marcia, contribuendo alla sicurezza stradale nella zona. L'installazione mira a promuovere una guida più responsabile e a ridurre il rischio di incidenti lungo questa arteria principale delle colline moreniche del Basso Garda.

Nuovo autovelox in arrivo tra le colline moreniche del Basso Garda. Il dispositivo sarà posizionato lungo la Provinciale Goitese, in territorio Mantovano, proprio al confine tra i comuni di Cavriana e Guidizzolo. A renderlo noto è la Provincia di Mantova, che ha già individuato il punto esatto in.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

