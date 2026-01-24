Durante la trasferta a Davos, lo studio di La7 è stato evacuato a causa di un incendio nelle vicinanze, interrompendo la trasmissione di Otto e mezzo. Nel frattempo, Casini ha commentato con tono critico le dichiarazioni di Parenzo, sottolineando la mancanza di rispetto. Questi eventi hanno segnato una giornata caratterizzata da imprevisti e confronti pubblici, riflettendo le tensioni e le dinamiche politiche del momento.

Trasferta a Davos sfortunata per La7: lo studio dal quale Lilli Gruber trasmetteva Otto e mezzo nella puntata “straordinaria” di mercoledì è stato evacuato per un incendio nelle vicinanze, creando un comprensibile scompiglio in diretta. In Svizzera non ci è andato invece David Parenzo, che in questi giorni si è preso più di uno sfottò a L’aria che tira, su La7. «Posso dire un’ultima cosa?», domanda in collegamento Carlo Cottarelli. «Non mi istighi il senatore Bagnai», lo ammonisce il conduttore, con il leghista che replica subito: «Non mi sono mai spento». «Ormai siamo a pacche sulle spalle con Bagnai», li stuzzica ancora Cottarelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Casini irride Parenzo: "Perché non ho rispetto"

L’Aria che Tira, perché David Parenzo ha un tutore al braccio? Cosa è successoDurante le festività natalizie, David Parenzo, conduttore de L’Aria che Tira su La7, è stato visto con un tutore al braccio.

Iran, Parenzo a L'aria che tira spiana Grimaldi di Avs: "Toh, io non lo ho visto"Durante la puntata di L'Aria che Tira su La7, David Parenzo ha ricordato le recenti proteste di giovani in Iran, sottolineando come molte di queste siano state repressa con violenza dal regime.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Odifreddi da Parenzo: Meloni è genocida Hamas è resistenza

Argomenti discussi: Grimaldi accusa Sallusti e Parenzo: Fanno da stampella al Governo, la replica in diretta; Smog e inquinamento, la qualità dell'aria in Umbria; Sicurezza, il sindaco Ceffa a L’aria che tira: Creiamo l’Ice italiana; Il mondo su Gastronomika | Che aria tira?.

Totoministri da incubo, Capezzone travolge il dem: con chi vuole governare la sinistraTra discussione politica e ironia pungente, la trasmissione televisiva L’Aria che tira su La7 ha offerto un confronto che ha alternato analisi e battute, senza rinunciare a qualche sorriso. Il segre ... msn.com

L'ultima di Odifreddi contro Parenzo all'Aria che tira: Khamenei è come il Papa e gli ayatollah sono come i nostri pretiIl matematico ha scatenato una polemica anche sui social per il paragone che ha fatto durante la trasmissione di La7 ... tag24.it

C’è un dato che racconta meglio di mille polemiche che aria tira agli Oscar 2026: i film non in inglese hanno raccolto 22 nomination complessive, un record che conferma quanto l’Academy stia diventando davvero “cittadina del mondo”. E non è solo una quest - facebook.com facebook