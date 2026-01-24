Due malviventi, aiutati da un «palo» in auto, hanno tentato di svaligiare una casa in assenza dei proprietari. Attraverso un’impalcatura, sono saliti e hanno forzato la cassaforte con un flessibile. L’episodio si è verificato alle 20, con i residenti che hanno udito dei rumori ma non sono riusciti a identificare la provenienza. Indagini in corso per approfondire i dettagli dell’accaduto.

MALPENSATA. Il colpo alle 20, in azioni due malviventi e un «palo» in auto. La casa era vuota. I residenti: «Sentiti rumori ma difficile capire da dove». A quanto ammonti di preciso il bottino del colpo, ancora di preciso non si sa: fatto sta che i tre ladri entrati in azione attorno alle 20 di mercoledì 21 gennaio alla Malpensata sono riusciti a forzare la cassaforte di un appartamento e a portarne via il contenuto, fatto di denaro e gioielli di famiglia. La proprietaria non era in casa, ma i vicini hanno sentito dei rumori: «Attorno alle 20 abbiamo sentito degli strani suoni, ma era praticamente impossibile capire da dove arrivassero, tanti sono qui gli appartamenti», spiega una residente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ladri salgono dall’impalcatura e aprono la cassaforte col flessibile

