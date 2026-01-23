Martedì 23 gennaio 2026 si è spenta Maria Di Giandomenico, fondatrice della Trattoria Caminetto d’Oro di Bologna. La sua passione per la cucina, che considerava un gesto d’amore e una sfida quotidiana, ha caratterizzato nel tempo il locale, ora gestito dal figlio Paolo Carati. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la tradizione gastronomica della città.

Bologna, 23 gennaio 2026 – Addio a Maria Di Giandomenico, fondatrice della Trattoria Caminetto d’Oro di via de’ Falegnami a Bologna oggi portata avanti dal figlio Paolo Carati. Il cordoglio della Cna. A darne l’annuncio è stata la Cna di Bologna con un comunicato di cordoglio. “La Cna di Bologna – è scritto nel comunicato – esprime le sue condoglianze per la scomparsa di Maria Di Giandomenico e abbraccia con grande affetto suo figlio, Paolo Carati, nostro stimatissimo vicepresidente di Cna Bologna”. “Maria Di Giandomenico, grande esempio di passione e artigianalità”. "Maria – prosegue Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna –, fondatrice più di 40 anni fa della Trattoria Caminetto d’Oro insieme al marito Gino, rappresenta un grande esempio di passione e artigianalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Maria Di Giandomenico, fondatrice della Trattoria Caminetto d’Oro. “Per lei il cibo era sfida, sogno e gesto d’amore”

Leggi anche: Addio a Anna Maria Zucca, fondatrice e presidente di Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus

Alice Fronterrè (fondatrice La Grattineria) a TPI: “Così un gesto d’amore diventa un valido alleato per la salute mentale”In un mondo sempre più frenetico, il benessere mentale e fisico diventa una priorità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: ADDIO A MARIA TERESA MARABOTTO; Palermo dice addio a Maria Trizzino: braccio destro di Piersanti Mattarella; Piombino, addio a Maria Pia per 44 anni la regina del bar in via Costa; Addio a Maria Pia: scompare l’icona del sorriso e dello storico aperitivo piombinese.

Addio a Anna Maria Zucca, fondatrice e presidente di Centri Antiviolenza E.M.M.A. OnlusUn esempio di coraggio e tenacia, con queste parole Centri Antiviolenza E.M.M.A. rende nota l'improvvisa scomparsa di Anna Maria Zucca, fondatrice e presidente. Una vita spesa contro la violenza, al ... torinotoday.it

Lutto nel mondo del tifo giallorosso: addio a Maria RosariaIl gruppo Quelli della Centrale piange la scomparsa di una tifosa che da 55 anni frequentava il Via del Mare ... pianetalecce.it

È il giorno dell’addio a Valentino, alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma i funerali dello stilista. Già tantissime le persone arrivate per rendere omaggio all’imperatore della moda. Molti anche i vip internazionali e i colleghi del mondo della moda, da A facebook

Addio a Maria Sole Agnelli, un secolo di discrezione, impegno civile e passione sportiva. Sorella dell’Avvocato, è morta nella sua casa di Torrimpietra. Ha incarnato con sobrietà e autonomia un ruolo femminile raro nell’Italia del Novecento x.com