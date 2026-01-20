Addio a Anna Maria Zucca fondatrice e presidente di Centri Antiviolenza EMMA Onlus

Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus annuncia con dolore la scomparsa di Anna Maria Zucca, fondatrice e presidente. Figura di grande impegno, ha dedicato la sua vita alla tutela delle donne vittime di violenza, diventando un punto di riferimento nel settore. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per l’organizzazione e per la comunità che ha contribuito a sostenere con passione e determinazione.

“Un esempio di coraggio e tenacia”, con queste parole Centri Antiviolenza E.M.M.A. rende nota l'improvvisa scomparsa di Anna Maria Zucca, fondatrice e presidente. Una vita spesa contro la violenza, al fianco delle donne nelle battaglie per i loro diritti. Un percorso di vita straordinario e unico.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Sindaco di Cervia indagato, i centri antiviolenza dopo le dichiarazioni di de Pascale: "Il presidente sia chiaro e coerente"Dopo le recenti indagini sul sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, e le dichiarazioni del presidente della Regione Michele de Pascale, i centri antiviolenza chiedono chiarezza e coerenza nelle parole e nelle azioni delle istituzioni.

