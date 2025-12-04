Pescara al terzo posto in Italia per l' aumento del numero di veicoli coinvolti 1.279 in incidenti stradali

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati più di 207mila i veicoli coinvolti in incidenti stradali nel 2024 (+3,6%)  con aumenti record in Abruzzo, Puglia e Liguria.Come riporta l'AdnKronos, nel 2024 in Italia si sono registrati complessivamente 317.365 incidenti stradali, per un totale di oltre 207mila autovetture coinvolte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

