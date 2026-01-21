Cervi in Abruzzo la Cia rilancia la caccia selettiva | Danni alle colture e aumento degli incidenti stradali

La Cia agricoltori italiani in Abruzzo evidenzia l’emergenza cervi, che causano danni alle colture e aumentano gli incidenti stradali. L’associazione sollecita la Regione a riattivare con urgenza la caccia selettiva, in particolare nelle aree dell’Aquila e della Valle Peligna, per contenere la popolazione di cervi e tutelare l’agricoltura e la sicurezza stradale.

Per la Cia agricoltori italiani in Abruzzo è emergenza cervi e lancia un nuovo appello alla Regione affinché venga riattivata con urgenza la procedura di prelievo selettivo del cervo. In vaste aree del territorio regionale, in particolare nella provincia dell'Aquila e nelle zone della Valle Peligna.

