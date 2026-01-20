La Spezia ex fidanzata Atif | Con Aba aveva fatto pace ma quella mattina era strano

L’ex fidanzata di Zouhair Atif, coinvolto nell’omicidio di Youssef Abanoub a La Spezia, ha raccontato che, dopo aver fatto pace con Aba, quella mattina era insolito. Secondo S., una discussione tra Zouhair e Youssef, nata da uno scambio di foto, avrebbe preceduto l’aggressione. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensioni tra i due giovani, ancora da chiarire completamente.

«Dopo lo scambio di una foto, Zouhair e Youssef avevano litigato». A raccontarlo è S., ex fidanzata di Zouhair Atif, il diciannovenne che venerdì scorso ha accoltellato a morte il compagno di scuola Youssef Abanoub, diciottenne, all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Una testimonianza che aggiunge dettagli drammatici alle ore precedenti il delitto. La ragazza spiega di essere intervenuta subito dopo il diverbio: «Ho sgridato Zouhair per i toni e gli ho detto che doveva scusarsi con Aba ». Scuse che, a suo dire, sarebbero arrivate più volte, «fra le scale e durante il cambio dell’ora», e che Youssef avrebbe accettato, facendo pensare a una pace ormai ristabilita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

