Studente ucciso a La Spezia parla l’ex fidanzata di Atif | Era ossessivo nella relazione Ma non credo che il movente sia la foto con me

In seguito alla tragica morte di uno studente a La Spezia, l’ex fidanzata di Atif ha commentato la situazione. Ricorda comportamenti ossessivi da parte dell’uomo, ma esclude che la foto con lei possa essere il motivo del gesto. La testimonianza evidenzia il clima teso e le tensioni pregresse, mentre le indagini continuano a fare luce sulle cause di questa drammatica vicenda.

«Quando mi ha mostrato il coltello tinto dal sangue di Aba, ho perso tutte le emozioni, mi chiedevo chi avessi di fronte». Sono le parole dell’ex fidanzata di Zouhair Atif, il 19enne che ha accoltellato a morte il coetaneo Youssef Abanoub all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il movente dell’accoltellamento è proprio una foto che ritraeva lei e la vittima Youssef Abanoub insieme alle elementari. Ora, a pochi giorni dal tragico evento, la giovane racconta all’ Adnkronos di essere attanagliata dal senso di colpa. «Mi sento molto pressata. A volte mi chiedo se fosse stato meglio non impicciarmi, ma il senso di colpa mi avrebbe uccisa, avrei voluto che quella stupida litigata finisse in modo pacifico», spiega.🔗 Leggi su Open.online

La Spezia, ex fidanzata Atif: “Con Aba aveva fatto pace ma quella mattina era strano”L’ex fidanzata di Zouhair Atif, coinvolto nell’omicidio di Youssef Abanoub a La Spezia, ha raccontato che, dopo aver fatto pace con Aba, quella mattina era insolito.

‘Smettetela con il gossip’: parla la fidanzata di Atif dopo l’omicidio di Youssef, a La Spezia lutto cittadinoDopo la tragica perdita di Youssef a La Spezia, la fidanzata di Atif ha deciso di parlare, rompendo il silenzio.

