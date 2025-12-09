Caso dei bimbi nel bosco | la scuola al centro delle decisioni sul futuro dei minori

Il caso dei “bimbi nel bosco” a Chieti riaccende il dibattito sulle decisioni giudiziarie relative ai minori. La tutrice nominata dal Tribunale dell’Aquila sottolinea l’importanza dell’obbligo scolastico come elemento chiave per determinare la proroga dell’osservazione in una struttura protetta, evidenziando il ruolo centrale della scuola nel percorso di tutela e reinserimento dei minori.

Chieti - La tutrice nominata dal Tribunale dell’Aquila ribadisce che la valutazione sull’obbligo scolastico resta l’elemento decisivo per prorogare il periodo di osservazione nella struttura protetta. «Siamo tutti sereni». Con queste parole Maria Luisa Palladino, tutrice designata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, ha risposto ai giornalisti all’arrivo nella casa famiglia di Vasto, dove dal 20 novembre si trovano i figli di Catherine e Nathan, la coppia protagonista del caso noto come quello dei “bimbi nel bosco”. Nella giornata odierna è previsto un incontro con il rappresentante dell’Ambasciata d’Australia, segno dell’attenzione internazionale che la vicenda continua a suscitare. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv