Caso dei bimbi nel bosco | la scuola al centro delle decisioni sul futuro dei minori
Il caso dei “bimbi nel bosco” a Chieti riaccende il dibattito sulle decisioni giudiziarie relative ai minori. La tutrice nominata dal Tribunale dell’Aquila sottolinea l’importanza dell’obbligo scolastico come elemento chiave per determinare la proroga dell’osservazione in una struttura protetta, evidenziando il ruolo centrale della scuola nel percorso di tutela e reinserimento dei minori.
La tutrice nominata dal Tribunale dell'Aquila ribadisce che la valutazione sull'obbligo scolastico resta l'elemento decisivo per prorogare il periodo di osservazione nella struttura protetta. «Siamo tutti sereni». Con queste parole Maria Luisa Palladino, tutrice designata dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, ha risposto ai giornalisti all'arrivo nella casa famiglia di Vasto, dove dal 20 novembre si trovano i figli di Catherine e Nathan, la coppia protagonista del caso noto come quello dei "bimbi nel bosco". Nella giornata odierna è previsto un incontro con il rappresentante dell'Ambasciata d'Australia, segno dell'attenzione internazionale che la vicenda continua a suscitare.
Famiglia nel bosco: per tutrice e curatrice i bimbi devono restare in casa protetta Il caso della famiglia nel bosco di Palmoli: trattengono il fiato Nathan e Catherine, che attendono con impazienza il pronunciamento dei giudici, auspicando il ritorno a casa dei lor
Bimbi nel bosco, la tutrice sul no al ricongiungimento con genitori: "Ragioniamo su possibilità di andare a scuola" - La tutrice del Tribunale de L'Aquila assegnata ai tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia, ha fatto sapere che la volontà delle ...
