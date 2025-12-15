Ritrovato Pirat il cane di Karol Brozek disperso sul Gran Sasso dal 19 novembre | si riaccende la speranza

Dopo settimane di attesa, Pirat, il cane di Karol Brozek disperso sul Gran Sasso dal 19 novembre, è stato ritrovato nell’area di Campo Imperatore. Le ricerche si sono intensificate, alimentando la speranza di ritrovare vivo l’amico a quattro zampe, probabilmente sopravvissuto a cadute durante la lunga attesa vicino al suo padrone.

Nuove ricerche di Karol Brozek, dopo il ritrovamento del cane Pirat nell’area di Campo Imperatore. L'animale era in condizioni critiche, probabilmente a seguito di cadute durante la veglia sul suo padrone. Il 44enne polacco è scomparso da quasi un mese. Fanpage.it

Disperso a Campo Imperatore, la speranza è Pirat

Video Disperso a Campo Imperatore, la speranza è Pirat

