Anemone | una clip in anteprima esclusiva del film di Ronan Day-Lewis con papà Daniel
Debutta giovedì 6 novembre nei cinema italiani l'esordio del figlio di Daniel Day-Lewis, che per lui è tornato a recitare dopo un periodo di "pausa" durato otto anni. Ecco una clip di Anemone in anteprima esclusiva. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
NUOVA PROGRAMMAZIONE da giovedì 6 a mercoledì 12 novembre (lunedì chiusi) ANEMONE, un film del 2025 diretto da Ronan Day-Lewis con Daniel Day-Lewis e Sean Bean. Durata: 125 min. Distribuito in Italia da Universal Pictures, Paese di produzion - facebook.com Vai su Facebook
