Nella Valle dei Templi l’accensione del tripode della fratellanza | l’Ofs in marcia per la pace
Una marcia interreligiosa della pace nella Valle dei Templi di Agrigento con l’accensione del tripode della fraternità davanti alle colonne doriche del tempio della Concordia per sancire l’unione dei popoli di religione diversa. Questo in sintesi è il programma della manifestazione “Costruttori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Valle dei Templi - Agrigento - Foto di Giancarlo Restuccia Fotografia - facebook.com Vai su Facebook
La Valle dei Templi? Si visita sul palmare - La Valle dei Templi finisce sul palmare grazie a un progetto innovativo che prenderà il via in vista della prossima stagione estiva. Riporta milanofinanza.it
Cosa vedere al parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento - Area archeologica tra le più belle d’Italia, nonché la più grande del mondo, la Valle dei Templi è sita ad Agrigento, in Sicilia, ed è davvero un luogo magico. siviaggia.it scrive