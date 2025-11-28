Nella Valle dei Templi l’accensione del tripode della fratellanza | l’Ofs in marcia per la pace

Agrigentonotizie.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una marcia interreligiosa della pace nella Valle dei Templi di Agrigento con l’accensione del tripode della fraternità davanti alle colonne doriche del tempio della Concordia per sancire l’unione dei popoli di religione diversa. Questo in sintesi è il programma della manifestazione “Costruttori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

La Valle dei Templi? Si visita sul palmare - La Valle dei Templi finisce sul palmare grazie a un progetto innovativo che prenderà il via in vista della prossima stagione estiva. Riporta milanofinanza.it

Cosa vedere al parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento - Area archeologica tra le più belle d’Italia, nonché la più grande del mondo, la Valle dei Templi è sita ad Agrigento, in Sicilia, ed è davvero un luogo magico. siviaggia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Valle Templi L8217accensione Tripode