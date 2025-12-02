Acqua che si perde alla Rupe Atenea? Aica risponde alle accuse | Arrivati 160 litri al secondo senza preavviso
Da settimane, lungo la strada che costeggia la Rupe Atenea e scende verso via Papa Luciani, i cittadini segnalano un flusso costante di acqua potabile che scorre sull’asfalto. Una scena che ha acceso le proteste di residenti e associazioni in una città alle prese con turnazioni idriche, tariffe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Corte dei Conti e il lago fantasma che perde acqua: “Risarcite il Comune con 700mila euro” Vai su X
L’Europa perde acqua: dal Sud e Centro continente — Spagna, Italia, Francia, Germania e Polonia — le falde si prosciugano e i fiumi si riducono, mentre a nord piove di più. I dati satellitari dell’University College London mostrano un trend negativo che dura d - facebook.com Vai su Facebook
Rupe Atenea, Aica sulla perdita di acqua: “Arrivati 160 l/s senza preavviso. Attivati interventi” - "Il fenomeno è stato originato da un apporto sovradimensionato di portata idrica da parte di Siciliacque, pari a 160 litri al secondo, a fronte dei 140 litri al secondo richiesti" ... Riporta grandangoloagrigento.it
Dispersione di acqua dalla Rupe Atenea fino a via Papa Luciani, insorgono Legambiente e Agrigento Punto e a Capo - La comunità agrigentina manifesta crescente preoccupazione per la continua dispersione di migliaia di metri cubi di acqua potabile ogni giorno, dalla zona della Rupe Atenea fino a via Papa Luciani. Si legge su grandangoloagrigento.it
Legambiente Agrigento: una perdita d'acqua spiegherebbe i debiti di Aica - Migliaia di metri cubi di acqua potabile si disperdono ad Agrigento nella zona della Rupe Atenea, fino a via Papa Luciani, «una situazione che solleva ... Da msn.com