La rimozione dehors non diventi un danno

Il ritiro dei dehors da parte di alcune attività a San Benedetto del Tronto, in conformità alle normative comunali, mira a garantire il rispetto delle regole e a preservare l’ordine urbano. La rimozione non deve rappresentare un danno per le attività commerciali, ma un’opportunità per adeguarsi alle disposizioni e mantenere un’immagine ordinata e rispettosa del contesto cittadino.

Almeno una decina di attività commerciali del centro di San Benedetto del Tronto e di altre zone della città hanno rimosso i dehors, ovvero pedane e strutture esterne dedicate alla clientela, a seguito delle comunicazioni avviate dal Comune per il ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente. Alla base della rimozione dei dehors vi sono situazioni diverse: in alcuni casi mancato pagamento dei rinnovi, in altri autorizzazioni legate all'emergenza Covid, ormai non più valide. Nelle ultime ore, di conseguenza, pedane, gazebo e strutture esterne sono stati tolti da diversi esercizi.

