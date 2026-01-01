Il Corpo Conteso esplora come i conflitti odierni si intreccino con la biologia femminile, rappresentando una nuova frontiera delle tensioni geopolitiche. In un contesto in cui le dinamiche globali si evolvono, il ruolo e le questioni legate al corpo delle donne assumono un’importanza crescente, riflettendo trasformazioni profonde nel modo di affrontare le sfide del nostro tempo.

Nel panorama della geopolitica contemporanea, la guerra ha progressivamente spostato il proprio baricentro. Non è più soltanto una questione di frontiere, arsenali o superiorità tecnologica. Sempre più spesso, il vero terreno di scontro è la capacità di controllare la vita quotidiana delle popolazioni, la loro salute, la loro riproduzione e la loro possibilità di futuro. In questo scenario, il corpo femminile emerge come uno spazio strategico centrale, al tempo stesso vulnerabile e decisivo, sul quale si giocano equilibri militari, demografici e politici. Secondo le stime delle Nazioni Unite, oltre il 70% dei civili colpiti dai conflitti armati contemporanei sono donne e minori. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Corpo Conteso: la nuova frontiera dei conflitti passa attraverso la biologia femminile

Leggi anche: Il corpo come QR code: la nuova frontiera della sanità illuminata

Leggi anche: Donne, guerre, religioni: una tavola rotonda per rileggere i conflitti attraverso uno sguardo femminile e interreligioso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il corpo conteso: la nuova frontiera dei conflitti passa attraverso la biologia femminile - Nel panorama della geopolitica contemporanea, la guerra ha progressivamente spostato il proprio baricentro. msn.com