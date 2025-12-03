Ricerca il Cnr studia la dinamica dei vortici attraverso l’utilizzo di gas atomici ultrafreddi

Uno studio internazionale pubblicato su ‘Nature Communications’ – coordinato dall’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ino) di Sesto Fiorentino presso il Lens e a cui hanno partecipato anche le Universita’ di Firenze, di Bologna e di Trieste, la Warsaw University of Technology e l’Universita’ tedesca di Augusta – ha studiato la dinamica dei vortici in superfluidi fortemente interagenti, individuandone i meccanismi fondamentali. I “vortici” indagati sono piccoli mulinelli di fluido che ruotano attorno a un asse, all’interno di un gas di atomi di litio raffreddato a temperature estremamente basse, appena 10 miliardesimi di grado sopra lo zero assoluto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

