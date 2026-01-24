La Popolare di Bari danneggiata in quattro operazioni condannati i vertici I due Jacobini costretti a pagare 109 milioni

Il tribunale civile di Bari ha condannato i vertici dell'ex Banca Popolare di Bari, tra cui Marco Jacobini e suo figlio Gianluca, per aver causato danni tramite quattro operazioni finanziarie. I due sono stati condannati a pagare 109 milioni di euro, in seguito a un procedimento che evidenzia le responsabilità degli ex dirigenti nella gestione della banca. La sentenza rappresenta un'importante decisione sulla trasparenza e la responsabilità nel settore bancario italiano.

Il tribunale civile di Bari ha condannato i vertici dell'allora Banca popolare di Bari (oggi BdM) - Marco Jacobini, ex presidente; il figlio Gianluca, ex vicedirettore generale - insieme ad altri 11 ex amministratori, tre ex sindaci e la società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC), al pagamento di circa 122 milioni di euro perché ritenuti responsabili della gestione che ha portato al crac dell'istituto di credito. I due Jacobini potranno rispondere per una somma fino a 109 milioni. Condannato a pagare anche l'ex amministratore delegato Giorgio Papa. Il fulcro del risarcimento riguarda l'operazione legata al Gruppo Maiora che era esposta con la banca per 160 milioni, per responsabilità esclusiva - secondo il tribunale - degli Jacobini e dell'ad Papa, che non vennero mai contrastati dalla «debole iniziativa del nuovo consiglio» di amministrazione nominato dopo l'ispezione del 2018.

