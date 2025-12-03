Clochard ucciso per testare una pistola due minorenni condannati a Bari
Gli inquirenti: "Volevano provare l'arma su un bersaglio umano". Esclusa l'aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
