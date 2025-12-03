Ucciso da due ragazzi solo per testare la pistola Condannati a 17 anni per la morte di un clochard a Bari

Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha emesso una sentenza di condanna a 17 anni di reclusione, tramite rito abbreviato, nei confronti di due imputati? all'epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ucciso da due ragazzi solo per testare la pistola. Condannati a 17 anni per la morte di un clochard a Bari

