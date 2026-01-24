La polizia di Trump in Italia per le Olimpiadi? Polemiche per le voci sull' Ice nella delegazione americana

Si apre un dibattito in Italia sull’eventuale presenza di agenti dell’Ice, le forze anti-immigrazione statunitensi, nella delegazione americana alle Olimpiadi di Milano Cortina. La notizia ha sollevato polemiche e preoccupazioni riguardo alla collaborazione internazionale e ai possibili risvolti sull’immagine dell’evento. La questione, ancora in fase di verifica, evidenzia come le decisioni di sicurezza possano influenzare il clima delle competizioni sportive più attese dell’anno.

Piantedosi: "Al momento non mi risulta ma sarebbe normale". Proteste a sinistra Scoppia il caso dell'arrivo di agenti dell'Ice (le squadre anti immigrazione degli Stati Uniti) in Italia per le Olimpiadi invernali Milano Cortina, che stanno per iniziare. L'Immigration and Customs Enforcement è salita alla ribalta per l'omicidio a Minneaopolis di Renee Good, che aveva detto a un agente “non ce l'ho con te”. Negli ultimi giorni è stata rivelata la notizia che, dopo gli spari, la donna fosse rimasta viva per 8 minuti, ma i soccorsi sarebbero stati bloccati volontariamente. Secondo il Fatto Quotidiano, agenti dell'Ice supporteranno il servizio di sicurezza diplomatica durante i Giochi olimpici e paralimpici, per garantire la sicurezza di atleti e visitatori statunitensi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Repressione trumpianaLa polizia anti immigrazione di Trump ha ucciso una cittadina americana bianca di 37 anniL’omicidio è avvenuto durante una maxi operazione federale dell’Ice che ha schierato circa duemila agenti nella città del Minnesota. Le autorità locali chiedono il ritiro degli agenti, mentre Washingt ... linkiesta.it

