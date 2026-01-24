La polemica di Spizzirri | Buffo tempismo nella sospensione del match con Sinner subito dopo il mio break Ecco cosa dicono le regole

Eliot Spizzirri ha sollevato una polemica riguardo alla sospensione del match con Jannik Sinner, avvenuta subito dopo il suo break. La vicenda ha suscitato discussioni sulle modalità e il tempismo delle decisioni arbitrali. Di seguito, analizziamo cosa dicono le regole e quali implicazioni potrebbe avere questa situazione nel contesto dell’Australia Open.

Dopo la storica qualificazione di tre italiani agli ottavi di finale dell’Australia Open, è scoppiata una polemica sul match tra il numero due al mondo e lo statunitense Eliot Spizzirri. Nello specifico, le accuse hanno riguardato l’attivazione dell’ Extreme Heat Protocol – le misure di sicurezza per proteggere gli atleti dagli effetti del caldo – durante l’incontro. Una circostanza che il tennista americano ha definito un “ buffo tempismo “, sollevando dei sospetti sulla buonafede della decisione arbitrale: “Curioso sia successo proprio quando ho fatto il break “. L’applicazione della regola contestata, però, era motivata dall’aumento della temperatura alla Rod Laver Arena, rilevata dalla Scala di stress termico (HSS): una scala da 1 a 5 che misura la temperatura dell’aria, il calore radiante, l’umidità e la velocità del vento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

