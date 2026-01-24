Sinner e il tetto chiuso nel match con Spizzirri | cos' è successo e cosa dice il regolamento

Durante il match tra Jannik Sinner e Michael Spizzirri agli Australian Open, è stato attivato l'Extreme Heat Protocol a causa delle elevate temperature. Questo regolamento, previsto in condizioni di caldo estremo, può comportare diverse misure, inclusa la chiusura del tetto del campo. In questo articolo, analizziamo cosa è successo e cosa prevede il regolamento in tali situazioni.

Che questo sabato 24 gennaio fosse una giornata molto calda era previsto. Il torneo aveva infatti deciso di anticipare l'inizio dei match alle 10.30, oltre a prevedere cinque partite invece di quattro sulla Margaret Court Arena, stadio dotato di tetto come la Rod Laver Arena e la John Cain Arena. In caso di raggiungimento di alcuni valori specifici, è stata inoltre prevista l'applicazione dell'Extreme Heat Protocol dell’Australian Open, la cui sigla è AO-EHP. Tra i primi a beneficiarne, nella notte di Melbourne, è stato proprio Jannik Sinner, incappato in una sfida durissima dal punto di vista fisico per via delle condizioni ambientali contro Eliot Spizzirri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Durante il match a Melbourne, Jannik Sinner ha accusato un principio di crampi, chiedendo assistenza medica all'inizio del terzo set contro Spizzirri.

Sinner e Spizzirri si affrontano nella terza giornata degli Australian Open 2026.

Il fuoriclasse altoatesino, debilitato dal caldo estremo di Melbourne, se l'è vista davvero brutta contro Eliot Spizzirri

Con difficoltà, ben più del previsto, Jannik Sinner ha infine strappato il pass per gli ottavi dell'Australian Open 2026. L'azzurro ha messo in scena una

Al prossimo turno sarà derby italiano, in campo Sinner- Darderi. Il caldo estremo australiano ha causato la sospensione del gioco sui campi dell'Australian Open e ha brevemente fermato la partita di Jannik Sinner, per consentire la chiusura del tetto del camp

Sinner "Ho faticato un po' a livello fisico oggi, sono stato fortunato con la 'heat rule' e la chiusura del tetto. Mi sono preso il mio tempo e con il passare del tempo mi sono sentito sempre meglio. Sono molto felice di questa performance, spero che mi poss