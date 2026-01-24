La Civitanovese si prepara alla sfida contro il Tolentino, in programma domani alle 15 allo stadio. La squadra si presenta con un organico quasi al completo, un segnale positivo in vista di un match fondamentale per la salvezza. Un’occasione importante per consolidare il proprio percorso e affrontare con determinazione l’impegno casalingo contro l’undici cremisi.

Organico pressoché al completo in vista del Tolentino. Con questa bella notizia, la Civitanovese si presenta alla gara che domani (inizio alle 15) affronterà tra le mura amiche ospitando l’undici cremisi in una sfida molto importante in chiave salvezza. All’allenamento di ieri ha infatti partecipato anche il centrocampista Dylan Calvet, seppur in maniera differenziata. L’argentino è tornato al lavoro dopo l’infortunio subito contro la Fermana lo scorso 11 gennaio. Presente in gruppo il mediano Salvatore D’Ancora, che nei giorni precedenti aveva dovuto fare i conti con un affaticamento muscolare, mentre il laterale Fernando Candia non ha svolto la partitella ma dovrebbe essere a disposizione domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nuova Civitanovese: "Qui c’è un bel progetto"

Leggi anche: La nuova era del Pontedera calcio, l’ingresso dell’azienda brasiliana: “Qui faremo un progetto importante”

Per la nuova Civitanovese subito un esameOggi la Civitanovese apre la stagione con il derby contro la Fermana al Polisportivo alle 15.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Colpaccio Civitanovese a Matelica: Romero e De Arriba firmano il blitz; Mio dovere occuparmi di cosa accade qui; Fa causa alla Germania, che pagherà 85mila euro. L’ex internato Quinto Nunzi di Civitanova (morto nel 2024) risarcito 80 anni dopo; Civitanovese, il ds Traini: Borrelli ha le risorse giuste. Il vero colpo di mercato deve ancora arrivare.

La nuova Civitanovese: Qui c’è un bel progettoIl difensore Montilla spiega cosa l’ha convinto ad accettare la proposta rossoblù Ora c’è da battere il Tolentino perché dobbiamo centrare la salvezza. sport.quotidiano.net

Per la nuova Civitanovese subito un esameLa squadra del neo presidente Borrelli riceve la capolista Fermana. I rossoblù hanno acquistato il centrocampista D’Ancora dal Marsala ... msn.com

ECCELLENZA - Accoglienza calorosa in casa Civitanovese per Martin De Arriba, primo colpo della nuova gestione societaria guidata da Francesco Borrelli, che lo scorso 23 dicembre ha acquisito il 100% delle quote del club - facebook.com facebook