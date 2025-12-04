Pontedera, 4 dicembre 2025 – Dopo 113 anni di vita il Pontedera calcio è di fronte ad una svolta storica. Figlia dei tempi (calcistici) moderni, certo, ma pur sempre di portata epica per la nostra realtà cittadina. Perché nella tardissima serata di martedì 2 dicembre il club è stato, diciamo intanto. opzionato - dal momento che per adesso è stato firmato il contratto preliminare – ma con l’obiettivo di rilevarlo - per l’atto d’acquisto definitivo si dovrà attendere ancora qualche settimana - da una realtà imprenditoriale straniera, in questo caso brasiliana, qual è Sportheca. Ieri questo passaggio di consegne, che per adesso è un affiancamento tra vecchia e nuova proprietà, è stato ufficializzato in apposita conferenza, alla presenza del sindaco Matteo Franconi (colui che ha fatto nascere e seguito la trattativa), ma in sala a rappresentare l’amministrazione c’era anche l’assessore allo sport Mattia Belli, del presidente del Pontedera, Simone Millozzi, del rappresentante di Sportheca, Gustavo Nikitiuk, già costante frequentatore del Mannnucci (anzi, ha seguito anche tutte le trasferte dei granata) e dell’altra novità della lunga serata di martedì, l’allenatore Simone Banchieri, subentrato a Leonardo Menichini e le cui dichiarazioni le trovate nella pagina dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova era del Pontedera calcio, l’ingresso dell’azienda brasiliana: “Qui faremo un progetto importante”