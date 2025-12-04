La nuova era del Pontedera calcio l’ingresso dell’azienda brasiliana | Qui faremo un progetto importante
Pontedera, 4 dicembre 2025 – Dopo 113 anni di vita il Pontedera calcio è di fronte ad una svolta storica. Figlia dei tempi (calcistici) moderni, certo, ma pur sempre di portata epica per la nostra realtà cittadina. Perché nella tardissima serata di martedì 2 dicembre il club è stato, diciamo intanto. opzionato - dal momento che per adesso è stato firmato il contratto preliminare – ma con l’obiettivo di rilevarlo - per l’atto d’acquisto definitivo si dovrà attendere ancora qualche settimana - da una realtà imprenditoriale straniera, in questo caso brasiliana, qual è Sportheca. Ieri questo passaggio di consegne, che per adesso è un affiancamento tra vecchia e nuova proprietà, è stato ufficializzato in apposita conferenza, alla presenza del sindaco Matteo Franconi (colui che ha fatto nascere e seguito la trattativa), ma in sala a rappresentare l’amministrazione c’era anche l’assessore allo sport Mattia Belli, del presidente del Pontedera, Simone Millozzi, del rappresentante di Sportheca, Gustavo Nikitiuk, già costante frequentatore del Mannnucci (anzi, ha seguito anche tutte le trasferte dei granata) e dell’altra novità della lunga serata di martedì, l’allenatore Simone Banchieri, subentrato a Leonardo Menichini e le cui dichiarazioni le trovate nella pagina dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pontedera Calcio, arriva la nuova proprietà: primo atto l’esonero di Menichini - facebook.com Vai su Facebook
La nuova era del Pontedera calcio, l’ingresso dell’azienda brasiliana: “Qui faremo un progetto importante” - Il presidente Millozzi: “L’esonero di Menichini è stata una scelta dolorosa. Lo riporta lanazione.it
Pontedera, Millozzi su Banchieri: "Colpito dal suo entusiasmo. Un signore del calcio" - Presso la sala stampa dello stadio 'Mannucci', si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Pontedera,. Come scrive tuttomercatoweb.com
U.S. Città di Pontedera: la società granata al fondo brasiliano, esonerato mister Menichini - Città di Pontedera ha posato un primo, importante, tassello per la vendita del club ad un fondo brasiliano. pisatoday.it scrive
Rivoluzione Pontedera, cambio di proprietà in vista. E salta la panchina di Menichini - Città di Pontedera rende noto che, nella serata di oggi, è stato formalizzato, con il socio di maggioranza relativa (a cui seguiranno. Segnala tuttomercatoweb.com
Il nuovo Pontedera calcio. L’arrivo del fondo brasiliano e la partenza di Menichini - Il messaggio del sindaco Franconi che invita il mister a farsi da parte. Segnala msn.com
La svolta del Pontedera. Esonerato Menichini. Entra il fondo brasiliano - Ieri un altro giorno intenso per il club granata che avrà un nuovo proprietario. Come scrive msn.com