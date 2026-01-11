Oggi la Civitanovese apre la stagione con il derby contro la Fermana al Polisportivo alle 15. La partita rappresenta un primo test per il nuovo corso della squadra, guidata dal presidente Francesco Borrelli. Un incontro importante per valutare lo stato di forma e la crescita del team in questa fase iniziale.

Si parte. La Civitanovese inaugura l’anno con il derby in programma oggi al Polisportivo contro la Fermana (inizio alle 15) ed è un banco di prova importante per il nuovo corso che vede alla guida il neo presidente Francesco Borrelli. Ieri la società rossoblù ha ufficializzato l’acquisto di Salvatore D’Ancora, centrocampista classe 1995 con lunghi trascorsi in serie D e qualche presenza in B e C. D’Ancora proviene dal Marsala, in Eccellenza siciliana. Il suo inserimento colma il vuoto lasciato da Facundo Macarof, essendo entrambi centrocampisti d’interdizione. A proposito di Macarof, a sorpresa l’argentino si è accasato alla Virtus Cupello (Eccellenza abruzzese), nonostante avesse affermato di voler tornare nella sua Argentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per la nuova Civitanovese subito un esame

Leggi anche: Esame per la Civitanovese: "I ragazzi sono carichi"

Leggi anche: Verso la sfida con la leader. È una nuova Civitanovese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli anticipi. Prima categoria, subito big match. Il Real fa l’esame all’Acqualagna.

Per la nuova Civitanovese subito un esame - I rossoblù hanno acquistato il centrocampista D’Ancora dal Marsala ... msn.com