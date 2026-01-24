La Newsletter di Gestire la scuola | ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti collaboratori del DS DSGA e segreterie
La Newsletter di “Gestire la scuola” arriva ogni giorno alle 8 del mattino, offrendo notizie e aggiornamenti utili per Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie. Dal lunedì al venerdì, con possibili edizioni straordinarie nei fine settimana, garantisce informazioni pratiche e affidabili per chi si occupa della gestione scolastica. Un supporto costante per restare aggiornati con chiarezza e professionalità.
Dal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti per chi “Gestisce la scuola”. Notizie tecniche, scadenze, guide normative, circolari e documenti, video e webinar, direttamente nella tua e-mail alle 8 del mattino. Ricevi troppe email? Iscriviti al nostro canale Telegram “Gestire la scuola” Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie
La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterieLa newsletter di “Gestire la scuola” ti accompagna ogni mattina alle 8 con notizie e aggiornamenti utili per dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie.
Argomenti discussi: Va' Pensiero - Newsletter; Tendenze: l'hardware riceverà aggiornamenti AI nel 2024; BdT: Focalizzazione clientela. Focus processo di Riportafogliazione - Comunicati - Unisin; Le novità di YouTube per gli adolescenti: il limite agli Short, un algoritmo dedicato.
In un attacco vince chi ha fatto allenamento, non chi ha la slide più bella. Piani di crisi e backup sono la tua polizza vita. La resilienza si costruisce con la routine. Impara a gestire l'imprevisto. Segui la #newsletter Digital Sentinel #Cybrain cybrain.it/newsletter/d x.com
Gestire un locale non è difficile. Lo è tenerlo in piedi quando i conti non tornano. Oggi c'è stato il workshop online. Strategie concrete, numeri veri, confronto diretto. Ma se non eri iscritto alla newsletter, te lo sei perso. Ora chiediti: vuoi continuare a ripeter - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.