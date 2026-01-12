La Newsletter di Gestire la scuola | ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti collaboratori del DS DSGA e segreterie
La newsletter di “Gestire la scuola” ti accompagna ogni mattina alle 8 con notizie e aggiornamenti utili per dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie. Dal lunedì al venerdì, con eventuali edizioni straordinarie nel weekend, ricevi informazioni chiare e pratiche per gestire con efficacia le attività scolastiche. Un supporto quotidiano pensato per chi opera nel mondo della scuola, con un linguaggio semplice e diretto.
Dal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti per chi “Gestisce la scuola”. Notizie tecniche, scadenze, guide normative, circolari e documenti, video e webinar, direttamente nella tua e-mail alle 8 del mattino. Iscriviti Ricevi troppe email? Iscriviti al nostro canale Telegram “Gestire . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie
Leggi anche: 6 webinar gratuiti per “Gestire la scuola” senza sbagliare, per Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie: dagli adempimenti, alla gestione delle assenze, dal programma annuale alle nuove regole dello Smart working
Gmail, rivoluzione AI per trasformare la casella di posta in un assistente personale; Ciclo di 5 webinar. Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica: strumenti e strategie per semplificare il lavoro.
Nella nostra newsletter settimanale rivolta a Confesercenti Grosseto proponiamo nuovamente una sintesi della Legge Semplificazioni 2025: importanti novità per imprese, attività turistiche e Comuni È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 2 dice - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.