La Newsletter di Gestire la scuola | ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti collaboratori del DS DSGA e segreterie
Dal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti per chi “Gestisce la scuola”. Notizie tecniche, scadenze, guide normative, circolari e documenti, video e webinar, direttamente nella tua e-mail alle 8 del mattino. Iscriviti Ricevi troppe email? Iscriviti al nostro canale Telegram “Gestire . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
La Duchessa del Sussex #MeghanMarkle usa la newsletter del suo brand per raccontare il Ringraziamento perfetto (o quasi) con Harry, i figli e gli amici cari. Anche se ammette di avere ancora qualche problemino con la... cucina. - facebook.com Vai su Facebook